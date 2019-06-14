14.06.2019 10:10
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İSTANBUL - PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (2)

İSTANBUL - PENDİK

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - PENDİK"te plastik ve seramik imalatı yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı .

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA -  PENDİK"te plastik ve seramik imalatı yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı .Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 08.30 sıralarında Sanayi mahallesi Bosna sokaktaki fabrikada çıktı. 3 katlı plastik ve seramik imalatı yapan bir fabrikadan yükselen dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kısa sürede gelen itfaiye yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Çevre sakinlerinden bir kişi, "Sanayide yerleşim iç içe. Fabrikanın hemen yanında evler var. Burada yıllar önce bir patlama oldu ve hayatını kaybedeler vardı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Fabrikadan yükselen duman
-İtfaiyenin müdahalesi
-Çalışanlardan görüntü
-Dumandan etkilenen 2 kişinin ambulansa bindirilmesi
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler



Kaynak: DHA
İstanbul, Yerel

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