08.07.2019 10:14
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İSTANBUL - PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN KİŞİ KARAKOLA GELDİ- 2

İSTANBUL - PENDİK

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL DHAPendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL DHA
Pendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.
Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

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-İfade vermeye gelen kişi


Kaynak: DHA
Pendik, Polis, Güncel

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