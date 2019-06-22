22.06.2019 13:14
Haberler » Güncel » Haber

İSTANBUL- PENDİK'TE TEM BAĞLANTI YOLUNDAKİ KAZALAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Pendik'te TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Pendik 'te TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ekiplerin çalışması sırasında olay yerinin 100 metre gerisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kurtköy TEM Bağlantı Yolu Tersane İstikametinde saat 11.00 sıralarında seyreden 34 TY 2480 plakalı otomobil sürücüsü Çamçeşme Kavşağı yakınında yol kenarında Pendik Ro-Ro Limanı için sıra bekleyen TIR'lara çarpmamak için şerit değiştiren 26 DG 110 plakalı minibüsle çarpıştı. Yolu ayıran beton bariyer ile minibüs arasında sıkışan otomobilin içindeki sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, olay yerinin 100 metre gerisinde bir başka kaza daha meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen zincirleme kazaya 3 otomobil ve park halindeki TIR karıştı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Bağlantı Yolu trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı.İSTANBUL- PENDİK'TE TEM BAĞLANTI YOLUNDAKİ KAZALAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI
Kaynak: DHA
İtfaiye , Pendik , TEM Otoyolu , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:41 Irak'taki DEAŞ saldırısında 1 çocuk ile 1 asker öldü
13:40 Kars'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı
13:38 Çuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutuldu
13:38 Yağışlar raftingcileri sevindirdi
13:37 CHP İstanbul seçimleri için Malatya'dan otobüs kaldırdı
13:37 Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
13:37 İSTANBUL'DA OY PUSULALARI TORBALARA KONULDU, DAĞITIM İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR