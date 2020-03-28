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İstanbul PERDER: Perakende sektörü çalışanları takdiri hak ediyor

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, ülke çapında hayatın devamlılığını sağlamak için görevinin başında olan gizli kahramanların bulunduğunu belirterek, "Miniklerimiz mamasız kalmasın diye, evlerde sıcak yemekler pişmeye devam etsin diye...

28.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:40
İstanbul PERDER: Perakende sektörü çalışanları takdiri hak ediyor
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere , ülke çapında hayatın devamlılığını sağlamak için görevinin başında olan gizli kahramanların bulunduğunu belirterek, "Miniklerimiz mamasız kalmasın diye, evlerde sıcak yemekler pişmeye devam etsin diye fedakarlık gösteren perakende sektörü çalışanlarının gayreti büyük bir takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Güzeldere, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu haller dışında dış dünyayla sosyal ilişkiyi tamamen kesmeyi ve fiziksel teması sıfıra indirmeyi tavsiye ettiğini hatırlattı.
Sosyal izolasyonun büyük önem taşıdığı bugünlerde, temel ihtiyaçlarım karşılamak adına gıda, temizlik ürünleri, taze meyve ve sebze gibi birçok ürüne ulaşmak zorunda olunduğunu vurgulayan Güzeldere, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz olabildiğince evlerimizde kalmaya çalışırken; ülke çapında hayatın devamlılığını sağlamak için görevinin başında olan ve milli bir sorumluluk üstlenen gizli kahramanlarımız var. Market çalışanlarımız her zamanki rolünün ötesinde, insanımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyor. Miniklerimiz mamasız kalmasın diye, evlerde sıcak yemekler pişmeye devam etsin diye fedakarlık gösteren perakende sektörü çalışanlarının bu gayreti büyük bir takdiri hak ediyor."
Tedarik zinciri çalışanlarına animasyon video ile teşekkür
Faruk Güzeldere, dernek olarak, böylesine zorlu bir süreçte görevinin başındaki market çalışanlarının ve yerine getirdikleri görevin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla bir animasyon videosu hazırladıklarını belirterek, bu çalışmayla yerel market çalışanlarına, ürünlerin fabrikadan mağazalara olan yolculuğunu üstlenen tedarik zinciri çalışanlarına teşekkür etmek istediklerini bildirdi.
Güzeldere, Twitter'da bir market çalışanının, "Marketler 8'de kapansa bile her gece sizin için reyonları dolduran birileri var. Bir teşekkürü hak ediyoruz." şeklindeki paylaşımı üzerine #BirDeğilBinTeşekkür başlığıyla hazırladıkları videoyu derneğin sosyal hesaplarından paylaştıklarını anlattı.
Bu zorlu sürecin devletin ve milletin el birliğiyle başarılı bir şekilde atlatılacağını kaydeden Güzeldere, şu açıklamalarda bulundu:
"Resmi makamlarımızca alınan her tedbir ve verilen her tavsiye, halkımızın sağlığı ve selameti içindir. Bizler de İstanbul PERDER olarak, yaşadığımız bu zorlu sürecin en hafif şekilde atlatılması ve normalleşme sürecine dönülebilmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sağlık ve perakende sektörü çalışanları başta olmak üzere; ulaşım, belediye, altyapı, lojistik, basın ve enerji gibi sektörlerde görevini layıkıyla yerine getiren tüm çalışanlara teşekkürü bir borç biliyor, milli bir görev üstlenen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Güzeldere, İstanbul, Ekonomi

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