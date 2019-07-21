Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL- PEŞ PEŞE 'BOĞAZ'DAN GEÇTİLER

2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.

21.07.2019 10:06
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasına ait SB 739 Borda numaralı askeri römorkör ile Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 908 Borda numaralı mayın gemisi olan Vice Admiral Zakharin saat 08.00 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İki Rus gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemiler Karadeniz'e açıldı. İSTANBUL- PEŞ PEŞE 'BOĞAZ'DAN GEÇTİLER
Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:10   Kılıçdaroğlu'nu festivale davet etti
11:10   Film gibi hırsızlık kamerada
11:10   Sırbistan'da TÜRKSOY konseri
11:09   Kahramankazan'da 300 kişi iş sahibi oldu
11:09   Terörden arındırılan mezralarında huzura kavuştular
11:08   Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi
11:08   Sarı Yelekliler eylemleri 36'ncı haftasında devam ediyor