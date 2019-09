"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi Ankara'da (2)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Ben öncelikli olarak Anadolu Ajansımızı kutluyorum. Başta Genel Müdür Şenol Kazancı, Metin Bey ve Mustafa Bey'i kutluyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birinci olan ödülün sahibi fotoğraf, bugün İsrail'de seçimler olurken, anlamlı bir mesaj veriyor. Dileriz ki dünyaya barış, huzur gelir." dedi.Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda açıldı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, her yıl olduğu gibi bu sene de etkileyici ve ilham verici, dünyanın Türkiye 'ye, Türkiye'nin de dünyaya mesajını karşılıklı olarak verebilen başarılı bir sergi ve ödül sistemi olduğunu belirtti."Ben öncelikli olarak Anadolu Ajansımızı kutluyorum. Başta Genel Müdür Şenol Kazancı, Metin Bey ve Mustafa Bey'i kutluyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birinci olan ödülün sahibi fotoğraf, bugün İsrail'de seçimler olurken, anlamlı bir mesaj veriyor. Dileriz ki dünyaya barış, huzur gelir." diyen Çam, fotoğrafın önemli bir sanat alanı olduğunu, AA'nın da bunu çok başarılı bir şekilde ele aldığını ve yarışmalar düzenleyerek, insanlığa katkı sağladığını ifade etti.Çam, "Ödül verilen ve başarılı olarak addedilen eserlerin pek çok alanda daha sonra ödüle layık görülmesi, bu çalışmanın başarılı olduğuna delalet eder. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, biz bu tip çalışmaları ve gayretleri, takdirle karşılıyoruz. Kültür hayatımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Sergideki bütün fotoğrafların birbirinden kıymetli olduğunu, birinci olan fotoğrafı beğendiğini vurgulayan Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her bir fotoğrafın etkileme alanı da farklı. Özellikle göç hadisesiyle ilgili fotoğraf, doğal afeti anlatan deprem fotoları, bedenin de bazı eksiklikler olsa bile diğer üstünlükleri ile hayata tutunabilen antrenörün fotoğrafı çok anlamlı. Her biri birbirinden kıymetli, başarılı bir seçki olmuş.""Türkiye'yi ve Anadolu insanını yurt dışına tanıtma görevi görüyor"Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi ile Anadolu Ajansı'nın dünya çapında bir çalışma yaptığını, dünyanın dört bir tarafından binlerce fotoğrafçının her sene katıldığı, binlerce fotoğrafçının yarıştığı bir yarışma olduğunu ve giderek büyük bir marka haline geldiğini belirtti.Mutanoğlu, dünyanın en prestijli, saygın fotoğrafçılarının bu yarışmada kendi fotoğraflarını yarıştırdıklarını ve en prestijli fotoğraf editörlerinin de bu yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunduğunu dile getirdi.Her sene düzenlenen, bu sene ise beşincisi gerçekleştirilen yarışmada, 12 fotoğrafçı tarafından çekilen 66 fotoğrafın ödüllendirildiğini kaydeden Mutanoğlu, şöyle konuştu:"Yarışmayı giderek yaygınlaştırıyoruz. Yarışma ve sergi, gerek Türkiye'yi gerek Anadolu insanını yurt dışına tanıtma görevi görüyor. Yarışmada kazanan fotoğraflar, dünyanın değişik yerlerinde, bugün Ankara'da, sonra İstanbul'da sergileniyor. Bunlardan en önemlisi New York'ta Birleşmiş Milletler binasında sergilenecek. Bu artık bir gelenek haline geldi. İstanbul ismi ile yapılmış bu güzel yarışmayı gösteriyoruz. Orada BM çalışanlarına, BM'ye gelip kendi sorununu çözmek isteyen başka ülke insanlarına, dünyadaki 193 ülkenin temsilcisine İstanbul'u anlatan etkinlik yapıyoruz, bundan dolayı çok mutluyuz."TİKA ve THY'ye teşekkürYarışmanın Türk fotoğrafseverler ve Türk haber fotoğrafçıları için teşvik edici özelliği olduğuna dikkati çeken Mutanoğlu, katılımın yüksek olduğunu, daha fazla sanatçıyı ve foto muhabirini her zaman beklediklerini kaydetti.Metin Mutanoğlu, AA foto muhabirlerinin bu yarışmada yer almadığını, ajans dışındaki foto muhabirlerine ve fotoğrafçılara kapılarının açık olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:"Yarışmaya katılan Türkiye'den yüzlerce fotoğrafçı var. Teşvik etmek istiyoruz. Prestijli bir yarışma. Fotoğrafları eğer seçilirse dünyanın birçok ülkesinde görülmüş oluyor. Biz, her sene bu fotoğrafları kitap haline getiriyoruz. Dünyanın en saygın fotoğraf merkezlerine bunları gönderiyoruz. Orada bu insanların fotoğrafları yer alıyor. Bu anlamda Türk fotoğrafseverleri teşvik etmek istiyoruz. Türk Hava Yollarına ve TİKA'ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu tür çalışmalar kurumların ancak ortak hareketi ile başarı kazanabilir. Bizlere başından beri destek oluyorlar, hızımız böylece daha da artıyor. Bu bizi teşvik ediyor. TİKA ve THY ile başka çalışmalarımız da oluyor. Bu çalışma da onlardan bir tanesi."Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda (YHT) bir ay boyunca açık olan sergi için YHT yöneticilerine teşekkür eden Mutanoğlu, Ankaralıları fotoğraf sergisine davet etti.Bakan Yardımcısı Serdar Çam'a, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.17 Ekim'e kadar görülebilecekYarışmada bu yıl "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin AFP için çektiği "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" adlı fotoğraf kazandı.Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek, ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurusu yapıldı.Resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) üstlendiği yarışmada, 10 ülkeden 12 fotoğrafçıya ödül verildi.Ödül alan 66 fotoğrafın tamamının görülebileceği sergi, 17 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.