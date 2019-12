"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi BM Genel Merkezi'nde açıldı - NEW

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Istanbul Photo Awards 2019" uluslararası fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğraflarının yer aldığı sergi New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde açıldı.AA üst düzey yöneticilerin ev sahipliğinde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan sergide, Istanbul Photo Awards 2019'un ödül alan fotoğrafları BM Genel Merkezi'nde izlenime sunuldu.Büyükelçi Sinirlioğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Anadolu Ajansının her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasına büyüyen ilgiden oldukça memnuniyet duyuyoruz." dedi.Bu yıl düzenlenen yarışmaya 100'den fazla ülkeden 15 bin başvuru yapıldığını söyleyen Sinirlioğlu, sergide fotoğrafları yer alan yetenekli foto muhabirlerini ve jüri üyelerini tebrik etti."Sergi, BM'de her gün görüşülen zorlu meselelerin insani boyutunu ortaya koyuyor"Sergideki fotoğrafların doğal afetlerlerin insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerinden, hayatlarını daha iyi bir gelecek için riske atan göçmenlerin gözündeki umuda kadar çok çeşitli duygu ve ifadeyi yansıttığına dikkati çeken Sinirlioğlu, "Bu sergi, üye devletlerin burada, BM çatısı altında, her gün görüştüğü en zorlu meselelerin insani boyutunu ortaya koyuyor." diye konuştu.Sinirlioğlu, bir fotoğrafın tüm gerçekliğiyle bin kelimeye bedel olabileceğini söyledi.AA Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Saraçgil ise Anadolu Ajansının gerçekleştirdiği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'un aynı zamanda beşinci sergisinin düzenlendiğini söyledi.Saraçgil, "Anadolu Ajansı olarak 100 yıllık habercilik tarihimizde foto muhabirlerinin mesleki özverilerinin tanığı olduk. Bu nedenle foto muhabirlerinin emeklerini ödüllendirmek ve onları cesaretlendirmek amacıyla Istanbul Photo Awards projemizi başlattık" dedi.1 Kasım'dan itibaren yarışmaya altıncı kez başvuru almaya başlandığını ifade eden Saraçgil, "Dünya genelinde her geçen yıl daha büyük yankı uyandırdığını görmek tüm çalışma arkadaşlarım için gurur ve heyecan verici." ifadelerini kullandı.Saraçgil sözlerini şöyle sürdürdü:"2019 yılında Suriye, Meksika, Fransa ve Endonezya gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinin de içinde olduğu 100'den fazla ülkeden fotoğrafçı yaklaşık 15 bin fotoğraf ile yarışmamıza başvurdu. Tecrübeli editör ve foto muhabirlerinden oluşan jüri, seçimlerinin ardından 10 ülkeden 12 fotoğrafçıyı ödüllendirdi. Geçtiğimiz ay Tokyo'da açtığımız sergi devam ederken aynı fotoğrafları farklı bir kıtada sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu durum yarışmamızın temel çıkış noktalarından biri olan haber fotoğrafının evrenselliğini kanıtlıyor."Saraçgil, 31 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek yarışma başvuruları arasında geçen yılın özetini sunacak çarpıcı fotoğraflar olacağına inandıklarını belirterek, üç aylık başvuru süreci sonrasında, mart ayında bu yılın en etkileyici fotoğraflarının seçilip duyurulacağını kaydetti.Bahadır Saraçgil, "Sizlerin huzurunda ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde gururla taşıyan ve bu önemli projeye ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen TİKA ve THY'ye teşekkür etmek isterim." dedi."Büyük bir gurur"Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini ise "Bizim için çok büyük bir gurur. Bu, Anadolu Ajansı'nın Birleşmiş Milletler'deki dördüncü sergisi. Ajansımızın ve Türkiye'nin değerli temsilciliklerinin benzer, güzel çalışmalarının bundan sonra da burada olmasını temenni ediyorum." dedi.Büyükelçi Sinirlioğlu ile birlikte sergiyi gezdiklerini belirten Pirtini, "Fotoğrafın gücü her yere ulaşıyor. İstenilen mesajları çok doğru ve tarafsız bir şekilde verme anlamında her yönüyle çok büyük bir ivme kazandırıyor." diye konuştu.Serginin açılışına BM çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve yabancı gazeteciler de katıldı.Yarışmada bu yıl "Yılın Fotoğrafı" ödülünü, Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin AFP için çektiği "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" başlıklı fotoğraf kazandı.Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin resmi sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstlendi.