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"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi Çorum'da açılacak

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Çorum'da açılacak.

08.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:18
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 'da açılacak.
Çorum Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında AA ile ortaklaşa gerçekleştirilecek ve 66 fotoğraf bulunacak sergi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Yarışmada geçen sene "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin AFP için çektiği, "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" adlı fotoğraf kazanmıştı.
Haber ile dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya 100'den fazla ülkeden 15 bin fotoğraf başvurusu yapılmıştı.
10 ülkeden 12 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) üstleniyor.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, , Ankara, İzmir ve Tokyo'dan sonra kentte açılacak serginin 16 Ocak'a kadar açık kalacağını dile getirerek, "Böyle prestijli bir sergiyi halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Çorum halkını sergiye davet ediyorum." dedi.

Gazeteciler Günü, İstanbul, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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