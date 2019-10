"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi Sabiha Gökçen'de açıldı

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğraflardan oluşan üçüncü sergi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) açıldı.AA Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, açılışta yaptığı konuşmada, AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın bu yılki üçüncü sergisinin açıldığını anımsattı.Kızıldağ, AA'nın yüz yıllık haber ajansı geleneğiyle savaşlardan doğal afetlere kadar dünyaya duyurduğu olaylarda foto muhabirlerinin mesleki özverilerine tanıklık ettiği uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu süreçte tecrübelerimiz bizlere genç foto muhabirlerin emeklerini ödüllendirerek onları cesaretlendirmemiz gerektiğini öğretti ve Istanbul Photo Awards projemizi başlattık." dedi.Bu yıl beşinci kez düzenlenen yarışmanın dünya basınında her geçen yıl daha büyük yankı uyandırdığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kızıldağ, şöyle konuştu:"Suriye, Myanmar, Meksika ve Endonezya gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinin de içinde olduğu 100'den fazla ülkeden fotoğrafçı yaklaşık 15 bin fotoğrafla yarışmamıza başvurdu. Tecrübeli editör ve foto muhabirlerden oluşan jüri, seçimlerinin ardından bu yıl 10 ülkeden 12 fotoğrafçıyı ödüllendirdi.""Barış Pınarı Harekatı'ndan çok sayıda fotoğraf bekliyoruz"Yarışmaya başvuruların her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Kasım'da başlayacağını ifade eden Kızıldağ, "Bu yılki başvurular arasında sınırlarımızdaki askeri hareketliliklerden dolayı özellikle dünya basınında geniş yankı bulan Barış Pınarı Harekatı'ndan birçok fotoğraf olacağını düşünüyoruz. Böyle bir beklenti içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üç aylık başvuru süreci dolduktan sonra mart ayında bu yılın en etkileyici fotoğraflarını sizinle paylaşmış olacağız." diye konuştu.Kızıldağ, sergide ziyarete açılan fotoğrafların yıl sonuna kadar Tokyo ve New York gibi birçok farklı şehirde sergilenmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Sizlerin huzurunda ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde gururla taşıyan ve bu önemli projeye ilk günden beri destek olan TİKA ve THY'ye de teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı."Sergi İSG terminal binasının 10. yılını kutladığı günde açılıyor"Istanbul Photo Awards 2019 sergisini, İSG terminal binasının 10. yılını kutladığı günde açıyor olmanın çok güzel bir rastlantı olduğunu belirten Kızıldağ, "Böyle önemli bir günde 3. sergimize ev sahipliği yaptıkları için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'ye ayrıca teşekkür ediyorum." dedi."Fotoğraf, tarihin görsel hafızası"İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal da özel bir günde özel bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bizim İSG olarak proje başladığından bu yana en büyük hayallerimizden biri, bu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaktı." dedi.İSG Havalimanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunun altını çizen Soysal, "Fotoğraf, tarihin görsel hafızası. Geçen yıla damgasını vuran bu fotoğrafların çok büyük ilgi göreceğini tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı.İSG Mülki İdare Amiri Necip Çakmak ise havalimanında sadece bir yolculuk hizmeti sunmakla kalmayıp, bir sergiye de ev sahipliği yaptıklarını belirterek, AA gibi diğer basın kuruluşlarının da insanların haber almasını sağladıkları için büyük önem taşıdığını ifade etti.Basının haber vermenin yanı sıra sosyal görevleri de olduğunu anlatan Çakmak, "Suriye'de ve dünyada neler oluyor bize basın bildiriyor. Basının çok önemli bir rolü var." dedi.Çakmak, serginin hayırlı olması ve benzer etkinliklerin devamının gelmesi yönünde temennisini dile getirerek, "Böyle bir etkinliği havalimanımızda düzenlediği için AA yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından AA Yönetim Kurulu Üyesi Kızıldağ, katkılarından dolayı teşekkür etmek için İSG Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert'e hediye takdim etti.Programa katılanlar, daha sonra AA Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler rehberliğinde Filistin'de çekilen ve teknolojinin yerini gösteren "Yılın Fotoğrafı" başta olmak üzere, ödüllü fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.Havalimanında yapılan Türkçe ve İngilizce anonslarla da yurt içi ve yurt dışı yolculara duyurulan serginin açılışına AA ve İSG yöneticilerinin yanı sıra sanatseverler ve yolcular da katıldı.Bu yılki üçüncü sergiAnkara'da gerçekleşen ilk serginin ardından Beyoğlu'nda sergilenmeye devam eden "Istanbul Photo Awards 2019"ın ödüllü fotoğraflarının üçüncü durağı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) resmi sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya bu yıl 100'den fazla ülkeden foto muhabiri, yaklaşık 15 bin fotoğraf ile başvurdu.Sergilerde, Filistin'den Kuzey Kore'ye kadar dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar, göç krizleri, doğal afetler ve çarpıcı hayat hikayelerinden oluşan bir seçki sunuldu.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin katkılarıyla düzenlenen sergi, 30 Kasım'a kadar dış hatlar giden yolcu sergi alanında ziyaret edilebilecek.Istanbul Photo Awards 2020 başvuruları, 1 Kasım 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapılabilecek.