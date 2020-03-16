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"Istanbul Photo Awards 2020"nin jüri oturumu ertelendi

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020"nin jüri oturumu ertelendi.

16.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:24
Anadolu Ajansının (AA) bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020"nin jüri oturumu ertelendi.
Her yıl 100'den fazla ülkeden fotoğrafçının katıldığı yarışmaya başvurular, 1 Kasım'da başlayarak 15 Şubat'ta sona erdi.
Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışmanın uluslararası jürisinin bu ay, Türkiye 'de bir araya gelerek kazanan fotoğrafları belirlemesi planlanıyordu.
Jüri oturumu, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında ilerleyen aylarda gerçekleştirilmek üzere ertelendi.
Bu çerçevede, jüri üyeleri tarafından belirlenecek ödüle layık görülecek fotoğraflar, oturum sonrasında açıklanacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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