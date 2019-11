Anadolu Ajansı'nın bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020"ye başvurular başladı.Yüz yıllık habercilik tarihi boyunca dünyaya duyurduğu haberlerde sayısız foto muhabiri ile çalışan Anadolu Ajansı, bu süreçte edindiği tecrübelerle foto muhabirlerinin mesleki özverilerini ödüllendirilerek desteklemek amacıyla Istanbul Photo Awards projesini gerçekleştiriyor.Aynı zamanda yılın en önemli haber ve spor fotoğraflarını belirlemek adına düzenlenen yarışmaya, profesyonel fotoğrafçılar, 2019 yılında dünya gündemini belirleyen olaylardan fotoğraflarla katılacak.Her yıl 100'den fazla ülkeden başvuru alan yarışma, basın kuruluşlarının yanı sıra önemli sayıda serbest haberciden de ilgi görüyor."Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" olmak üzere dört kategoride ele alınacak yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2020 tarihine kadar "http://istanbulphotoawards.com" adresinden yapılabilecek.Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışmanın uluslararası jürisi ise mart ayında Türkiye'de bir araya gelerek kazanan fotoğrafları belirleyecek.Serbest foto muhabiri ve belgesel fotoğrafçısı Socrates Baltagiannis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı "en dikkat çeken yarışmalardan" biri olarak nitelendirdi.Istanbul Photo Awards 2016'da "Tekil Haber" kategorisinde finale kalanlardan biri olan Baltagiannis, yarışmaya ilişkin "Başarılı bir yarışma olduğuna inanıyorum ve devam ettiği yıllar boyunca dünya çapında foto muhabirliğiyle ilgili en dikkati çeken yarışmalardan biri olmayı başardı." ifadesini kullandı."Yüksek kaliteli fotoğraflar"Baltagiannis, fotoğrafların kalitesinin hem resimler hem de tasvir ettiği konular açısından her zaman yüksek düzeyde olduğunu belirtti.Yarışmanın küresel anlamda görsel haberlere birçok yönden katkıda bulunduğunu vurgulayan Baltagiannis, insanlara "büyük olayları görme, düşünme ve değerlendirme" şansını vermenin yanı sıra foto muhabirlerinin son yıllarda yaşadığı güçlükler nedeniyle çalışmalarına devam etmeleri için ödülleriyle imkanlar sunduğunu vurguladı. İstanbul Photo Awards, foto muhabirliğini desteklemede büyük rol oynuyorABD'li fotoğrafçı Chris McGrath de İstanbul Photo Awards'ın da bu alanda yapılan diğer yarışmalarında olduğu gibi kaliteli foto muhabirliğini desteklemeye devam etmede "büyük bir rol" oynadığını belirtti.McGrath, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ardından çektiği "Bir Gazetecinin Cinayeti" dizisi ile bu yıl ödül almıştı.Rekabetin "tarihi olayların görsel bir arşivini oluşturma" açısından öneminin altını çizen McGrath, şunları kaydetti:"Bu yarışmalar, birçok fotoğrafçı için, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, fotoğraf yarışmalarının arşivlerine küresel olarak katılacakları ve bu hikayeleri kamusal gözle tutmaya devam edecekleri bir çıkış noktası. Tarihi olayların görsel bir arşivini oluşturmak da foto muhabirliğinin çok önemli bir parçasıdır. Yıllar geçtikçe gördüklerime göre, Istanbul Photo Awards, kendisini gerçekten uluslararası bir fotoğraf ödülü haline getirmeyi başardı. Jüri, yılın en doğru, alakalı ve tarafsız fotoğraflarını veya hikayelerini seçerek uluslararası hikayeleri ve sorunları destekledi"McGrath, bu yıl rekabete tekrar girmeyi planladığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Getty Images'de çalışan bir fotoğrafçı olarak, her yılın sonunda yaptığım hikayelere bakma ve en iyi fotoğraf setlerini düzenleme sürecinden zevk alıyorum. Sürecin aynı zamanda genç fotoğrafçılara yılın sonunda biraz adım atmalarına ve yıl içinde yaptıklarına bakmalarına ve bundan öğrenmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyorum."2017 yılında "Gazze'de Sokak Antremanı" adlı fotoğrafıyla Genç Fotoğrafçı ödülünü alan Gazzeli serbest foto muhabiri Hosam Salem ise yarışmanın dünyadaki en güçlü ve seçkin fotoğrafları sergilediğini belirterek, "Kazandıktan sonra ertesi yıla ve bir sonraki çalışmaya katılmaya karar verdim. Bu yıl Gazze dışından fotoğraflarla katılacağım." diye konuştu.Yarışmanın büyük ödülü "Yılın Fotoğrafı" tekil haber kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken muhabir, 8 bin dolarlık para ödülünün sahibi olacak. Her kategoride birincilere beşer bin, ikincilere üçer bin, üçüncülere ise bin 500 dolar ödül verilecek.Istanbul Photo Awards Projesi'nin ilk yılından bu yana ödül alan fotoğrafları, Ankara'dan İzmir'e yurt içinde ve Shanghai'den New York'a kadar yurt dışında birçok yerde sergilendi. Bu yıl da ödül kazanan fotoğraflar, dünya genelinde açılacak sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Fotoğraf kütüphanelerinde kendine hatırı sayılır bir yer edinen fotoğraf albümü ise bu yıl dünyanın dört bir yanındaki basın kuruluşlarına, fotoğraf ve kültür kurumlarına, fotoğraf ajanslarına ve foto muhabirlerine takdim edilecek.