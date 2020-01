Istanbul Photo Awards 2020'ye başvurular için son 15 gün

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Istanbul Photo Awards 2020" uluslararası fotoğraf yarışmasına başvurular 31 Ocak'ta sona eriyor.2017'deki yarışmada spor dalında ödül kazanan Avustralyalı fotoğrafçı Adam Pretty, başvuruların tamamlanmasına iki hafta kala, yarışmayla ilgili izlenimlerini ve ödülün kariyerine etkisini, AA muhabirine değerlendirdi."Istanbul Photo Awards"ın fotoğraf alanında en büyük ve saygın yarışmalardan biri olduğunu ifade eden Pretty, "Tanıdığım ve birlikte çalıştığım hemen herkes katılıyor, dolayısıyla büyük başarı sağladığını söyleyebilirim." dedi.Pretty, aldığı ödülün kariyerinin gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etti.Kariyerine The Sydney Morning Herald'da 1997'de haber fotoğrafçısı olarak başlayan Pretty, 1998'de Getty Images'te spor fotoğrafçılığına geçiş yaptı.Pretty, o tarihten bu yana Los Angeles, Sydney, Pekin, Tokyo ve Münih gibi farklı yerlerde çalıştı."Bu ödüllü yarışmayı desteklemeyi sürdüreceğim ve diğer fotoğrafçılara da katılmalarını tavsiye edeceğim" diyen Pretty, meslektaşlarının bakış açısına da değindi.Pretty, meslektaşlarının, AA'nın etkinliğini herhangi bir yarışma olarak değil, mutlaka katılmaları gereken bir yarışma olarak gördüklerini ifade etti.Pretty'e göre, ödüller fotoğrafçılar için çok önemli ve çalışmalarının tanınmasına yardımcı oluyor.Adam Pretty, "Aynı zamanda yılın değerlendirmesini yapmanıza yardımcı oluyor. Yarışmaya hazırlanırken meslektaşlarınızla çalışmanızı paylaşmanız için gerçekten iyi bir platform sağlıyor. Herkesin tanıyacağı biri olacak kadar şanslıysanız, çalışmanızın dünya çapında yayımlanması için size bir platform sunuyor." diye konuştu.Pretty, "Istanbul Photo Awards'da tanınacak kadar şanslı olduğum için gerçekten heyecanlıydım çünkü gerçekten memnun olduğum bir işti ve sanıyorum çalışmam tamamen özgündü. Daha önce hiç fark edilmemiştim. Benim için büyük bir teşvik oldu. Beni benzer bir hikaye üzerinde çalışmaya itti. Bunu yaptım. Gerçekten başka güzel görüntüler yakalamayı ve seriyi devam ettirmeyi başardım." ifadelerini kullandı."Yarışmalar sektöre yardımcı olabilir"Bir kişinin bir hikayeyi nasıl ele aldığıyla ilgili "uygun etik kurallar ve eğitime" sahip olmasının önemini vurgulayan Pretty, ödüllerin bu konuda sorumluluğu olduğunu söyledi.Pretty, "Bazen ana akım medyada yayımlanmayan çalışmaların fark edilmesi için iyi bir platform sağlayan yarışmalar sektöre yardımcı olabilir." dedi.Bir fotoğrafın ödüle layık olması için gereken unsurları anlatan Pretty, "Bir spor fotoğrafı için mesela daha önce rastlamadığım, orijinal bir şey görmek istiyorum. Aynı zamanda estetik olarak birçok farklı unsurun tek bir fotoğrafta birleştirilmesi önemli. Güçlü aksiyon, grafikler, şekiller ve ışıklandırma ile harika bir spor görüntüsü bir ödüle layık olabilir." diye konuştu.Bir ödül kazanmanın farklı yayın ve işlere kapı açma konusunda inanılmaz destek olduğunu belirten Pretty, uluslararası bir jüriye eser sunmanın ve tanınmanın önemini vurguladı. Pretty, "Bu genellikle fotoğrafçılıkta doğru yolda olduğunuz anlamına geliyor ve yeni hikayeler, fikirler geliştirmeye ve fotoğraflamaya devam etmeye yönlendiriyor." ifadesini kullandı.Pretty, ayrıca bir ödülün, yayımlanması zor olan bir konuyla ilgili bir projeye devam etmede ihtiyaç duyulan finansal destek de sağlayabileceğini belirtti."Sıra dışı olanı arayın"Pretty, 2020 fotoğraf yarışmasına başvuracaklar için tüyo verdi.Pretty, spor dünyasındaki büyük etkinliklerin çok fazla fotoğraflandığını, bu tür ortamlardan ilginç görüntüler çekemedilerse, sıra dışı veya görülmemiş olanları denemeye yönelmelerini önerdi.Başvuruda bulunacakların, öncesinde, çalışmalarını fotoğrafçı, editör, partner veya yakın akraba gibi mümkün olduğu kadar fazla sayıda güvenilir insana göstermelerini tavsiye eden Pretty, "Sorular sorarak size rehber olmaları için kendilerinden fikir alın." dedi.Pretty, "Her şeyin ötesinde özgün olun. Tekrarlanmış çalışmalara girmeyin. Bunu kendi başınıza yapın. Böylece eşsiz bir şey ortaya çıkacak. Çalışmalarınızı en iyi şekilde sunmak için gereken özeni gösterin. Böylece, çalışmanız kariyeriniz için sıçrama tahtası olabilir. ya da bir ödülle tanınacak kadar şanslı olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.Adam Pretty, Getty Images için çektiği "Yüzeyin Altında" başlıklı fotoğrafıyla "Tekil Spor" dalında birinciliğe layık görülmüştü.Istanbul Photo AwardsBu yıl 6'ncısı düzenlenen Istanbul Photo Awards, dünyanın her yerinden profesyonel fotoğrafçıların rağbet ettiği bir uluslararası yarışma haline geldi.Istanbul Photo Awards, 100 yılık geçmişine çok sayıda usta foto muhabiriyle çalışan Anadolu Ajansı tarafından foto muhabirliği mesleğinin gelişimini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenleniyor.Dünyanın her yerinden fotoğrafçıların geride kalan yılın küresel olaylarını fotoğrafladıkları eserlerini başvuru döneminde sunmaları gerekiyor.Haber ve spor fotoğraflarına odaklanan yarışmada fotoğraflar "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" kategorilerinde değerlendiriliyor.*Başvuruların tamamlanmasının ardından, uluslararası jüri mart ayında, kazananlarını açıklamak için toplanacak."Tekil Haber" kategorisinde "Yılın Fotoğrafı Ödülü"nü kazanan 8 bin dolar, diğer kategorilerdeki birincilik ödüllerini kazananlar ise 5'er bin dolar para armağanının sahibi olacak. Tüm kategorilerde ikinci olan fotoğraflara 3 bin dolar, üçüncü olan fotoğraflara ise 1500 dolar para ödülü verilecek.Geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" internet adresinden ulaşılabiliyor. Yarışmaya başvurular aynı adres üzerinden yapılabiliyor.