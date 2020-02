Istanbul Photo Awards 2020'ye başvurular için son 8 gün

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Istanbul Photo Awards yarışmasına başvurular 15 Şubat'ta sona eriyor.Yarışmanın 31 Ocak'ta sona eren başvuru tarihi, 15 Şubat'a uzatıldı.Ünlü Fransız savaş muhabiri ve eski Istanbul Photo Awards jüri üyesi Patrick Chauvel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf düzenlemenin önemine dikkati çekti.Chauvel, ödül için gönderilen fotoğrafların düzenlemesinin esas olduğunu vurgulayarak, "Kötü düzenleme, hikayeyi öldürür." dedi.Bu yıl, özellikle Türkiye'nin güney sınırları yakınındaki uluslararası çatışmaya değinen fotoğraflar sunan 70 yaşındaki fotoğrafçı Chauvel, "Sanırım Suriye 'deki hikaye güçlü ve mümkün olan her şekilde gösterilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.Chauvel, Istanbul Photo Awards 2015 jürisindeki görevinin iyi geçtiğini kaydederek "Bana çok iyi fotoğrafçıların çalışmalarını görme fırsatı verdi ve bu da gelecekteki görevlerim için bana ilham verdi." diye konuştu.Tüm hikayelerimi kendim finanse ediyorumMükemmel fotoğraflar çekebilmek için on yıllardır cephelerde bulunma cesareti gösteren tecrübeli fotoğrafçı, mesleğinin geleceği konusunda kötümser olduğunu dile getirdi.Chauvel, çalışma alanının geleceğinin çok parlak olmadığını söyledi.Tüm hikayelerini kendisinin finanse ettiğini ve daha sonra bunları sattığını belirten Chauvel, "Kimse bize ödeme yapmak ve göndermek için sorumluluk almak istemiyor, çok az fırsat var." ifadelerini kullandı.Fotoğrafı ödüle layık kılan yönlere değinen Chauvel, "Ödülü alan fotoğrafçılar, en iyisi olmasa da kesinlikle en önemli hikayeye sahip olan ve birkaç güçlü görüntüde neyi nasıl söyleneceğini bilenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.Deneyimli fotoğrafçı, ödül kazanan foto muhabirlerinin "ana motivasyonlarını" eleştirerek, "Bu işi neden yaptıklarını unutuyorlar. Motivasyonumuz daha ??iyi bir dünyada yaşayan insanların neler olduğunu anlamaları ve belki de yardım edebilmeleri için savaşan, acı çeken insanlarla tanışmak ve hikayelerini anlatmak." yorumunu yaptı.Chauvel, "Kazanırsanız, hikayeyi tekrar tekrar anlatmak için başka bir fırsata sahip olabilirsiniz. Ancak sadece işinizi yaptıktan sonra. Para ve tanıtım devam etmenize yardımcı olur, ancak bu kırılgan bir denge." dedi.Chauvel'a göre bu yılki yarışmada ağırlıklı olarak Suriye ve Irak'taki çatışmalarla iklim değişikliğini ön plana çıkaran fotoğraflar sahne alacak.Fransa'da doğan Chauvel, fotoğraf makinesini erken yaşta eline alarak profesyonel hayatı boyunca Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki 1967'de cereyan eden Altı Gün Savaşı, Vietnam Savaşı ve Bosna Savaşı da dahil olmak üzere 20'den fazla çatışmaya tanıklık etti.Birkaç kitap yazan ve belgesellerde yer alan Chauvel, ABD'nin Panama'yı işgali sırasında ciddi şekilde yaralanmasına karşın mesleğinin tehlikelerinden kaçmadı.Chauvel, aynı zamanda 1995 yılında Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nü alan donanımlı bir gazeteci.Istanbul Photo AwardsBu yıl 6'ncısı düzenlenen Istanbul Photo Awards, dünyanın her yerinden profesyonel fotoğrafçıların rağbet ettiği bir uluslararası yarışma haline geldi.Istanbul Photo Awards, 100 yılık geçmişinde çok sayıda usta foto muhabiriyle çalışan Anadolu Ajansı tarafından foto muhabirliği mesleğinin gelişimini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenleniyor.Dünyanın her yerinden fotoğrafçıların geride kalan yılın küresel olaylarını fotoğrafladıkları eserlerini başvuru döneminde sunmaları gerekiyor.Haber ve spor fotoğraflarına odaklanan yarışmada fotoğraflar "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" kategorilerinde değerlendiriliyor.Başvuruların tamamlanmasının ardından uluslararası jüri, mart ayında, kazananlarını açıklamak için toplanacak."Tekil Haber" kategorisinde "Yılın Fotoğrafı Ödülü"nü kazanan 8 bin dolar, diğer kategorilerdeki birincilik ödüllerini kazananlar ise 5'er bin dolar para armağanının sahibi olacak. Tüm kategorilerde ikinci olan fotoğraflara 3 bin dolar, üçüncü olan fotoğraflara ise 1500 dolar para ödülü verilecek.Geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" internet adresinden ulaşılabiliyor.