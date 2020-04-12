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İstanbul polisi emziği kaybolan bebeğe emzik aldı

İstanbul polisi, emziği kaybolduğu için ağlayan 2 yaşındaki bebeğe emzik aldı.

12.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:04
İstanbul polisi emziği kaybolan bebeğe emzik aldı
İstanbul polisi, emziği kaybolduğu için ağlayan 2 yaşındaki bebeğe emzik aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Esenyurt'ta polisi arayan bir baba, 2 yaşındaki kızının emziği kaybolduğu için sürekli ağladığını belirtmesi üzerine, polis ekipleri ailenin belirttiği markadaki emziği alarak kendilerine teslim etti.
Ayrıca Ataşehir'de bezi biten bebeğe bez alınırken, Bağcılar'da özel bir hastanede çalışan personel iş yerine, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olan hasta Beykoz'daki evine, Fatih'teki yaşlı bir vatandaş da oğlunun evine bırakıldı.
Tuzla ve Maltepe'de ise yaşlıların çeşitli market ihtiyaçları giderildi.
Polis , sokak hayvanlarını da unutmadı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı sonrası sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için kentin birçok cadde, meydan ve parkına mama ve su bıraktı. Ayrıca güvercinler de yoğun olarak bulundukları alanlarda yemlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
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