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İstanbul polisi hastanede kalan genci evine götürdü

İstanbul polisi, hastanede tedavisi tamamlanan ancak yaşının küçük olması ve koronavirüs önlemleri nedeniyle dışarı çıkamayan genci, annesinin isteği üzerine evine götürdü.

12.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:36
İstanbul polisi hastanede kalan genci evine götürdü
İstanbul polisi, hastanede tedavisi tamamlanan ancak yaşının küçük olması ve koronavirüs önlemleri nedeniyle dışarı çıkamayan genci, annesinin isteği üzerine evine götürdü.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevini yürütürken yanlarına gelen anne Seyhan Arslan, oğlu Emirhan Arslanın, ürolojik rahatsızlıği nedeniyle sabah saatlerinde, ambulansla Halkalı 'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğünü, tedavisinin tamamlandığını ancak yaşı reşit olmadığı için hastaneden çıkamadığını belirterek yardım istedi.
İlçe Emniyet Müdürünün izniyle anne Arslan'ı da alarak hastaneye giden polis ekipleri, Emirhan Arslan'ı alarak evine bıraktı.
Ayrıca, gencin kullanacağı ilaçlar da eczaneden alınarak kendisine teslim edildi.
Anne ve oğlu, polis ekiplerine teşekkür ederken sokak sakinleri de polisleri alkışladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Arnavutköy, İstanbul, Halkalı, Anne, Güncel
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