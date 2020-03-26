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İstanbul polisi, koronavirüs fırsatçılarına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri, kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişi ve dolandırıcılara fırsat vermemek için vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bilgilendirdi.

26.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:24
İstanbul polisi, koronavirüs fırsatçılarına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri, kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişi ve dolandırıcılara fırsat vermemek için vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bilgilendirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde koronavirüse karşı alınmış olan tedbirleri, kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişilere fırsat vermemek ve vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla telefon dolandırıcılığı ve evlere giderek vatandaşların hassasiyetlerinden faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı bilgilendirme yapmak için bazı evleri ziyaret etti.
Ekipler, vatandaşlara koronavirüse karşı 14 kuralı hatırlatarak yapılan kontrol ve işlemlerin ilgili bakanlıklar tarafından yürütüldüğünü ve mutlaka tanıtıcı resmi kimlik kartı sorulması gerektiğini anlatttı.
Vatandaşlardan şüpheli durumlar ile karşılaştıklarında vakit kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattını aramaları ve en yakın Polis Merkezi Amirliğine müracaat etmeleri istendi.
Polis ekiplerinin kentteki vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››İstanbul polisi, koronavirüs fırsatçılarına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi - Haberler

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