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İstanbul Polisi, koronavirüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

25.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:05
İstanbul Polisi, koronavirüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor
İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul 'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya  devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları  devriye gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.  Kağıthane, Sultangazi, Tuzla, Büyükçekmece, Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çekmeköy'de devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Bu arada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine ise dezenfektan ve maske koyuldu. Hizmet binasına girecek kişilerin ateşleri ölçülürken, ellerini dezenfekte etmeleri ve maske takmaları isteniyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel

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