İstanbul Polisi, koronavirüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul 'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları devriye gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor. Kağıthane, Sultangazi, Tuzla, Büyükçekmece, Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çekmeköy'de devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Bu arada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine ise dezenfektan ve maske koyuldu. Hizmet binasına girecek kişilerin ateşleri ölçülürken, ellerini dezenfekte etmeleri ve maske takmaları isteniyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA