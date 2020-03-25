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İSTANBUL POLİSİ, KORONAVİRÜSE KARŞI ANONSLA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

25.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:03
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul 'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları devriye gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor. Kağıthane, Sultangazi, Tuzla, Büyükçekmece, Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çekmeköy'de devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarılarda bulunuyor.
Bu arada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine ise dezenfektan ve maske koyuldu. Hizmet binasına girecek kişilerin ateşleri ölçülürken, ellerini dezenfekte etmeleri ve maske takmaları isteniyor.
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İSTANBUL POLİSİ, KORONAVİRÜSE KARŞI ANONSLA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel

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İSTANBUL POLİSİ, KORONAVİRÜSE KARŞI ANONSLA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

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