Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı - Haberler

İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı

İSTANBUL polisi, il genelinde, koronovirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı.

20.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:02
İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı
İSTANBUL polisi, il genelinde, koronovirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı. Vatandaşlar da polislerle birlikte alkışlayarak destek verdi.

Koronvirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına tüm Türkiye'den destek devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21.00'da kentin sokaklarında sirenlerini çalarak, sağlık çalışanlarına yanlarında oldukları mesajını verdi. Ekipler, bir süre siren çalarak sokaklarda gezindi. Polisler, siren çalarken vatandaşlar da alkışlayarak destek oldu. Ekip otolarından, "Türk polisi olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Allah vatanımızı korusun" anonsları yapıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haberler
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölenlerin hepsinin yaşlılardan oluştuğunu açıkladı - Haber Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu - Haber Elazığ'da sağlık çalışanlarına destek - Haber KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi - Haber Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading