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İstanbul polisinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını alıyor.

24.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:18
İstanbul polisinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını alıyor.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçerek, onların gün boyunca gıda ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar götürüyor.
İlçede ikamet eden 67 yaşındaki Ayşen Sönmez, 155'i arayarak ihtiyaçlarının olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sönmez'in evine giden ekip, siparişlerini aldı. Siparişleri temin eden ekip, Sönmez'e gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra fişleri ve para üstünü verdi.
Ayşen Sönmez polislere teşekkür ederek "Vay kurban olurum ben size. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Yine ilçede ikamet eden 71 yaşındaki Saffet Albayrak da "Sizlere çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sultanbeyli, İstanbul, Güncel

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