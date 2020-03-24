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İSTANBUL POLİSİNDEN ANONSLARLA KORONAVİRÜS UYARISI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

24.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkan vatandaşları İstanbul genelinde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor. Eminönü, Sultanahmet meydanı, sahiller, çarşı ve mahallelerde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. şeklinde uyarı yapılıyor.
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İSTANBUL POLİSİNDEN ANONSLARLA KORONAVİRÜS UYARISI

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel

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İSTANBUL POLİSİNDEN ANONSLARLA KORONAVİRÜS UYARISI

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