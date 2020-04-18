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İstanbul polisinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

İstanbul'da polis ekipleri, binalarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla afişlerle süsleyen çocuklara, kortej oluşturarak sürpriz yaptı.

18.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:26
İstanbul 'da polis ekipleri, binalarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla afişlerle süsleyen çocuklara, kortej oluşturarak sürpriz yaptı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde bir binada oturan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için binanın ön cephesini Türk bayrağı, afiş ve pankartlarla süsledikleri bilgisi üzerine harekete geçti.
Kortej oluşturan motorize yunus timi, siren çalarak sokaktan geçerken polis aracından yapılan anonsla çocukların bayramı kutlandı.
Pencerelere çıkan vatandaşlar da polise alkışlarla teşekkür etti. İstanbul polisinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, 23 Nisan, Güncel
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