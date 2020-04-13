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İstanbul polisinden doğum günü mesajına pastalı sürpriz

İstanbul polisi, kendilerine mesaj atarak doğum günü pastası isteyen çocuğun dileğini gerçekleştirdi.

13.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:55
İstanbul polisi, kendilerine mesaj atarak doğum günü pastası isteyen çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sistem üzerinden gelen ve "Sevgili polis ağabey, benim adım Mehmet Tüzün. Bugün 11 yaşına gireceğim. Sokağa çıkma yasağı olduğu için dışarı çıkıp pasta alamıyorum. Rica etsem bana pasta getirebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum" yazılı olan mesajın küçük sahibinin dileğini gerçekleştirmek için hareke geçti.
Pasta üretimi de yapılan bir fırından pasta alan ekipler, mumlarla süsledikleri pasta ile adrese gitti. Kapı önünde mumları yakan ve zile basan ekipler, alkışlarla karşılandı.
Sokağa çıkma yasağına uyduğu için Mehmet Tüzün'e teşekkür eden polis ekipleri, pastasındaki mumları üfleyerek söndüren Tüzün'ün doğum gününü kutlayarak evden ayrıldı.
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından görüntü paylaşarak, Mehmet Tüzün'ün doğum gününü kutlarken, polis ekiplerine de teşekkür etti. İstanbul polisinden doğum günü mesajına pastalı sürpriz

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, Güncel
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