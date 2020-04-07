Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.

07.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:08
İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Pendik, Avcılar ve Fatih'te esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran ve bilgi veren polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar - Haber 14:42: Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü - Haber 14:42: Kamboçya, pirinç ve balık ihracatını yasakladı - Haber 14:42: Sinop'ta sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye para cezası - Haber 14:42: Araban'da koronavirüs tedbirleri - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler