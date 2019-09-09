Haberler» Güncel» Haber

İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim (3)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.

09.09.2019 10:33
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki okul çevrelerinde denetim yaptı.
Denetimlere, narkotik ve çocuk şube polislerinin yanı sıra trafik polisi, motosikletli timler, yunuslar, Mobil Okul Timi (MOT) ve narkotik köpeği katıldı.
Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve diğer ilçelerde denetim gerçekleştirdi.
Emniyet yetkilileri, MOT'un sürekli okul önlerinde denetim yapacağını ve uygulamanın yıl sonuna kadar periyodik çerçevede devam edeceğini ifade etti.
İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim (3)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:30   Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
12:28   Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yaptı
12:28   Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
12:28   "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı"
12:28   Hamza'nın okulunda hüzünlü ders başı
12:28   Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar
12:27   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi parti liderleriyle buluştu