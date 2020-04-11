İstanbul polisinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
11.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:44
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Ziyarette, öz verili ve yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür edilen sağlık çalışanlarına baklava ikramında bulunudu.
Kaynak: AA
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