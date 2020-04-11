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İstanbul polisinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

11.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:44
İstanbul polisinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Ziyarette, öz verili ve yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür edilen sağlık çalışanlarına baklava ikramında bulunudu.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beykoz, Güncel
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