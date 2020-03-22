İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara polis araçlarından zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısında bulundu.
22.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:56
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara polis araçlarından zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısında bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye araçlarından dışarıda bulunan vatandaşlara araç hoparlöründen uyarıda bulundu.
Deniz kenarında balık tutan vatandaşlara yönelik yapılan uyarıya ilişkin paylaşılan görüntüde, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız." uyarısı duyuluyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye araçlarından dışarıda bulunan vatandaşlara araç hoparlöründen uyarıda bulundu.
Deniz kenarında balık tutan vatandaşlara yönelik yapılan uyarıya ilişkin paylaşılan görüntüde, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız." uyarısı duyuluyor.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel