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İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (2)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı.

22.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı.
Eminönü
Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri yaşça büyük olanlara kimlik kontrolü yaptı.
Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Değerli İstanbullu vatandaşlarımızdan ricamızdır." ifadeleri kullanıldı.
Polis ekiplerinin, kimlik kontrolleri sırasında maske ve eldiven kullandıkları görüldü.
İstanbul'un turistik mekanlarından Sultanahmet Meydanı ve Eminönü Yeni Cami'nin önü sakindi.
Üsküdar
Üsküdar'da, uyarıları dinlemeyen bazı vatandaşların balık tutmaya ve parklarda vakit geçirmeye devam ettikleri görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Salacak'ta dezenfekte çalışması yaptı.
Taksim
İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası çok sayıda işletmenin açılmadığı İstiklal Caddesi'ne sakinlik hakimdi.
Koronavirüs tedbirlerinin ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı haftanın son günü boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında polis araçlarının üstündeki led panolara "Evde Kal" yazıldı.
Ekipler ayrıca vatandaşlara dışarı çıkamamaları konusunda uyarı anonsu yaptı.
Çekmeköy
Ana caddelerde trafik ekipleri, araçları durdurarak, yaşça büyük vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşları uyarıyor.
Eldiven ve maske kullanan ekipler vatandaşları tedbirler konusunda da bilgilendiriyor.
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İstanbul polisinden vatandaşlara ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı (2)

Kaynak: AA

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İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (2)
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, İstanbul, Polis, Güncel

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