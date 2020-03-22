Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul polisinden vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı (4) - Haberler

İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (4)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı.

22.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:59
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı.
Eminönü
Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri yaşça büyük olanlara kimlik kontrolü yaptı.
Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Değerli İstanbullu vatandaşlarımızdan ricamızdır." ifadeleri kullanıldı.
Polis ekiplerinin, kimlik kontrolleri sırasında maske ve eldiven kullandıkları görüldü.
İstanbul'un turistik mekanlarından Sultanahmet Meydanı ve Eminönü Yeni Cami'nin önü sakindi.
Üsküdar
Üsküdar'da, uyarıları dinlemeyen bazı vatandaşların balık tutmaya ve parklarda vakit geçirmeye devam ettikleri görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Salacak'ta dezenfekte çalışması yaptı.
Taksim
İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası çok sayıda işletmenin açılmadığı İstiklal Caddesi'ne sakinlik hakimdi.
Koronavirüs tedbirlerinin ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı haftanın son günü boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında polis araçlarının üstündeki led panolara "Evde Kal" yazıldı.
Ekipler ayrıca vatandaşlara dışarı çıkamamaları konusunda uyarı anonsu yaptı.
Çekmeköy
Ana caddelerde trafik ekipleri, araçları durdurarak, yaşça büyük vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşları uyarıyor.
Eldiven ve maske kullanan ekipler vatandaşları tedbirler konusunda da bilgilendiriyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İstanbul polisinden vatandaşlara ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı (4)

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (4)
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Bolu'da, sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardım eli - Haber Bazı belediyelerin Kovid-19 önlemleri - Haber ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüse karşı sesli mesaj - Haber Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading