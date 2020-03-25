Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul polisinden vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı (2) - Haberler

İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (2)

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.

25.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:36
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlere karşın sokağa çıkan vatandaşları kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anons ile uyarmaya devam ediyor.
Kentte 39 ilçede yapılan anonslarla "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." ikazı yapılıyor.
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm bina ve araçlarda yeni tip koronavürüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen vatandaşların sırayla içeriye alındığı, önce el dezenfektanı kullandığı ardından maske takarak X-ray cihazından geçtiği ve ateşi ölçülerek binaya alındığı görüntüler paylaşıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İstanbul polisinden vatandaşlara ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (2)

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:34: Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki artış devam ediyor - Haber 19:32: Bakan Koca: "(Koronavirüs) Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı" - Haber 19:32: Sağlık Bakanı Koca: "Okula verilen ara uzatılacak. - Haber 19:32: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam... - Haber 19:30: FLAŞ - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin