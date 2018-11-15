İstanbul polisinin FETÖ'den aradığı doktor karı-koca Samsun'da gaybubet evinde yakalandı

15 Kasım 2018 Perşembe 12:33



15 Kasım 2018 Perşembe 12:33

İstanbul polisinin FETÖ'den aradığı doktor karı-koca Samsun'da gaybubet evinde yakalandıSAMSUN - İstanbul polisinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aradığı ve mahkemece haklarında yakalama kararı bulunan firari doktor karı-koca Samsun'da saklandıkları gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında firarda olan ve gaybubet evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese yaptıkları operasyonda İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Bank Asya'da katılım hesabı olan, doktor olduğu şeklinde bilgisi olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen Fatma Ş. adlı kadın ile yine İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince aranan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen KHK ile Doçent unvanı ile ihraç edildiği ortaya çıkan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen Abdurrahman Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğüne götürülen karı-koca doktorlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Fatma Ş. ile Kocası Abdurrahman Ş.'nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile görüntülü olarak İstanbul'daki mahkemeye bağlanıp ifade verecekleri öğrenildi.