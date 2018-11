İstanbul Prematüre Bebeklere Kutlama Partisi Yapıldı

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:33



Prematüre bebeklere kutlama partisi yapıldıANKARA,( DHA )- MEMORİAL Ankara Hastanesinde doğan prematüre bebekler için 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle kutlama yapılarak pasta kesildi. Memorial Ankara Hastanesinde dünyaya gelen prematüre bebekler 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle bir araya geldi. Prematüre bebekler kutlamada pamuk prenses ve palyaço ile oynadı, daha sonra hep birlikte pasta kesti.'BU SÜRECİN MANEVİ AÇIDAN BÜYÜK GETİRİLERİ OLDU'Erken doğum yapan 29 yaşındaki Melek İlhan Özmen, bebeklerinden birini doğum sonrasında kaybettiğini diğerinin 5 ay kuvözde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Kuzey adını verdiği oğlunun bir ay sonra 1 yaşına gireceğini söyleyen anne Özmen zorlu süreci şöyle anlattı:'İlk gebelik deneyimimdi. Hamile olduğumu öğrendikten sonra üçüncü ayda ikiz gebe olduğumu öğrendim. Daha sonra ikiz gebeliğin en riskli türü olduğunu öğrendik. Sonrasında biraz sıkıntılı bir süreç oldu. İki bebek tek kordona bağlıydı. Oradan besleniyorlardı. Riskli tarafı bebekler birbirine müdahale edebiliyorlardı. Karın ağrısı şikayetiyle ve bebeklerin hareketinde azalma sezdiğim için apar topar hastaneye gittik ve erken doğum olacağını öğrendik. Sonrası biraz kabus gibi bir süreç oldu bizim için. 25 haftalık doğdu ikizler. Kuzey'in ikizi bir gün yaşadı ve öldü. Kuzey mide ve beyin kanaması, bağırsak delinmesi, göz damalarında kanama gibi birçok hastalığı yaşadı. Fıtık ameliyatı oldu. Bağırsak ameliyatı ise vücudu kaldırmayacağı için anestezi verilmeden yapıldı. O dönem çok üzücü bir süreçti. Sürekli kaybetme korkusu vardı ama ben oğluma çok güvendim. Her gün aynı saatte günde iki kez ziyaret ettim oğlumu. Hiçbir zaman yanında ağlamadım. Şimdi sık sık doktora götürüyoruz. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Kalabalık yerlere sokmamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki ay bir yaşına girecek. Belirli bir süre hep geriden gideceğiz. Muhtemelen hep minyon bir bebek olarak kalacak. Kilo almamasını ilk başlarda kafama çok takıyordum ancak şimdi sağlıklı olması yeterli. Bu sürecin bana manevi açıdan büyük getirileri oldu. Beni süt anne yaptı. Başka bir bebeğe de süt verdim o dönemde.''PREMATÜRE BEBEKLERE YAKLAŞIRKEN İKİ KAT DİKKAT EDİLMESİ LAZIM'Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Memnune Aladağ , prematüre bebek bakımının önemine vurgu yaparak bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri kaydetti. Yaklaşık her 10 çocuktan birinin prematüre olarak doğduğunu ifade eden Dr. Aladağ, 'Prematüre bakımı çok çok önemli bir konu. 17 Kasım Prematüre Günü de bu önemli duruma farkındalık yaratmak için seçilmiş bir gün. Her yıl dünyada 15 milyon çocuk dünyaya geliyor prematüre olarak. 37 haftanın altına dünyaya gelen bütün bebekler prematüredir. Prematüre henüz gelişimini tamamlayamadan organları gelişmemişken dünyaya geldikleri için çok önemli bir bakıma ihtiyaçları vardır. Bunun için yoğun bakım üniteleri gelişmiş durumdadır' dedi.Prematüre bebeklerin ailelerine de eğitim verildiğini ifade eden Dr. Aladağ, konuşmasını şöyle bitirdi:'Prematürelerin öncelikle hastanede iyi bakılması gerekiyor. Bunun için yeni doğan yoğun bakım ünitesi, yeni doğan hekimi ve hemşiresi, yeni doğanlar için özel kuvözlerin olduğu yerde bakılması gerekiyor. Bu bakım süreci çok önemli tabi ki. Taburculuktan sonra da biz aileleri eğitiyoruz çünkü normal bir bebeği büyütmekle prematüre bir bebeği büyütmek ve ona bakmak çok farklı şeyler. Yaklaşık bir hemşire kadar eğitimli olarak eve gönderiyoruz ki evde de bakımları o şekilde sürsün diye. Prematüre bebeklerin aileleri beslenmelerinden enfeksiyonların korunmasından büyüme takiplerinden gelişim takiplerinden her şey hakkında fikir sahibi oluyorlar. Bebekler prematüre doğmasın, hepsi vaktinde doğsun isteriz ama iyi bir yeni doğanda takip edilsinler. Mutlaka ailelerin eğitimi çok önemli. Onları eğittiğimiz zaman çok güzel sonuçlar alıyoruz. Toplumunda bu konuda eğitilmesi lazım. Prematüre bebekler enfeksiyonlara çok açık bebekler. Onlara yaklaşırken iki kat daha özen gösterilmesi lazım.?