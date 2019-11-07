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İstanbul prof. dr. ali beba'dan girişimci adaylarına tavsiye: sağlık alanına yönelin

Prof. Dr. Ali Beba'dan girişimci adaylarına tavsiye: Sağlık alanına yönelinİSTANBUL,(DHA)- Özellikle sağlık alanında ve ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen fikirlerin hayata geçme şanslarının daha yüksek olduğunu söyleyen İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

07.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:51
Prof. Dr. Ali Beba'dan girişimci adaylarına tavsiye: Sağlık alanına yönelin
İSTANBUL,(DHA)- Özellikle sağlık alanında ve ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen fikirlerin hayata geçme şanslarının daha yüksek olduğunu söyleyen İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Beba oldu. Prof. Dr. Ali Beba, 'Günümüzün en sıcak ve en fazla hizmet getirecek alanlarından birinin sağlık olacağına inanıyorum' dedi.
İstinye Üniversitesi bünyesindeki Sektörle İşbirliği Ofisi (İSÜSİO) tarafından düzenlenen SİO Konferansları'nın son konuğu Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Beba oldu. Prof. Dr. Ali Beba 'Global Girişimci Olmak' konulu söyleşide girişimci olmak isteyen gençlere iş hayatı ile ilgili tavsiyeler vererek, onların eksik yönlerini geliştirmelerine yardımcı olacak liderlik sırlarını paylaştı.
'GİRİŞİMCİLER KAYNAK BULMAKTA DAHA AZ ZORLANIYOR'
Girişimci olmak isteyenlerin finans kaynağı bulma konusunda artık daha az sorun yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Ali Beba, 'Çok iyi bir iş fikrinizin olması, piyasayı iyi analiz etmeniz, tüketiciyi iyi anlamazı gerekir. Bunu yaptığınız zaman finans kurumlarının pek çoğu artık iş fikirlerine kredi verebiliyorlar. ve finans dünyasında çok daha önemli olan bir kırılma var. Buna kitlesel fonlama diyoruz. Yani siz bir iş fikrini, ürünü, hizmeti bir platform üzerinde tanıtıyorsunuz ve bunun içinde olmak isteyenler belirli oranlarda katkıda bulunuyorlar. Sizin ön gördüğünüz şirketin verdikleri katkı yüzdesiyle bir pay sahibi olabiliyorlar' dedi.
'İHTİYACI KARŞILAYAN FİKİRLER GELİŞTİRİN'
Özellikle sağlık alanında ve ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen fikirlerin hayata geçme şanslarının daha yüksek olduğunu vurgulayan Beba, 'İnsanlar çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmak istiyorlar. O yüzden de sağlık konusu günümüzde üzerinde çok fazla yeni proje, hizmet ve ürün üretilebilecek bir sahası olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar ihtiyacı yakalayıp o ihtiyaca cevap veren hizmeti öngörüyor. Türkiye'den de bunun en güzel örneklerinden biri Yemek Sepeti'dir. Lokantalar ile insanları birleştiren muhteşem bir iş fikri. Bu tür konulara yoğunluk vermekte yarar var. Ama günümüzün en sıcak ve en fazla hizmet getirecek alanların birinin sağlık alanında olacağına inanıyorum' açıklamasında bulundu.
İstanbul prof. dr. ali beba'dan girişimci adaylarına tavsiye: sağlık alanına yönelin

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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