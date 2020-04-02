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İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden koronavirüs önlemi açıklaması Açıklaması

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerine ilişkin kapatma kararı alındığını duyurdu.

02.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:54
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden koronavirüs önlemi açıklaması Açıklaması
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerine ilişkin kapatma kararı alındığını duyurdu.
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü açıklamasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinin, yaşanan yoğunluğun çalışanlar ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla kapatılması kararı alındığı vurgulandı.
Kararın yarından itibaren uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"03 Nisan 2020 tarihinden itibaren, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, PTT, Güncel
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