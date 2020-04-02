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İstanbul Rum Patrikliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İstanbul Rum Patrikliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Patriklik ile Rum cemaati adına 300 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

02.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:34
İstanbul Rum Patrikliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
İstanbul Rum Patrikliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Patriklik ile Rum cemaati adına 300 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.
İstanbul Rum Patrikliği'nden yapılan açıklamada, Ortodokslarının dini merkezi durumundaki İstanbul Rum Patrikliği'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın krizinin dünyada etkili bir biçimde devam ettiği bu dönemde Ortodoks Hıristiyan alemi başta olmak üzere, istisnasız tüm insanlığın huzurunda üstün sorumluluk duygusuyla durumu yakından takip ettiği belirtildi.
Tüm toplumun muhafazası amacıyla herkesin evinde kalması, lüzumsuz dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Yardıma muhtaç olanların imdadına fevkalade gayret sarf ederek yetişen, pandemi ile yüz yüze mücadele ederek görevlerini tüm zorluklara rağmen fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.
"Patrik Bartholomeos Rabb'imize dua etmektedir"
Açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sloganı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatıp öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek vermenin yanı sıra 1 Nisan'da Ziraat Bankası'ndaki hesaba Patriklik ile Rum Cemaati adına 300 bin liralık bağışta bulunulmuştur. Bu kampanyanın amacına ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur." ifadelerine yer verildi.
Fener'deki Patriklik Katedrali ve Aya Yorgi Kilisesi'nde ayinler, ibadetler ve dini törenlerin halkın katılımına kapalı olduğu ve Kovid-19'a karşı tüm önlemlerin alınmış şekilde icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugüne dek toplumlar arasında anlayış ve dayanışma, çevrenin korunması ve global barışın tesisi için çalışmalarına durmaksızın devam eden Patrik Bartholomeos, gerçekleşen ibadetler esnasında tüm sıkıntıların ve acıların son bulması, Kovid-19 virüsüne karşı Türk devletinin verdiği üstün mücadelenin en kısa süre içinde başarıyla sonuçlanması ve bütün dünyanın en yakın zamanda tam sağlık ve sıhhatine kavuşması için Rabb'imize dua etmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul Rum Patrikliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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