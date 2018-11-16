İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Anlamlı Ziyaret!

İstanbul Rumeli Üniversitesi Antalya'da Palyatif Merkezini Ziyaret Etti

Antalya Belediyesi tarafından kurulan Palyatif Bakım Merkezi, Türkiye'nin en büyük bakım merkezi. Antalya'da ihtiyaç sahipleri, hastalığı ilerleyen ve zorlaşan hastalar için Antalya Belediyesi tarafından kurulan Palyatif Merkezine Rumeli Üniversitesi heyeti ziyarette bulundu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Oğuz ÖZYARAL ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Halil Demir, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi TEV Kamile Cephaneci Oğlu Palyatif Bakım Merkezi'ni gezip ihtiyaç sahipleriyle birebir ilgilendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Akdağ , Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin eşlinde Palyatif Merkezi ve hasta yakınlarından destek sağlayabilmek amacıyla bilgiler edinildi.