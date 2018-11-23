İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretmenler Gününde Kurucusu Mehmet Balcı'yı Andı

23 Kasım 2018 Cuma 11:44



23 Kasım 2018 Cuma 11:44

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin kurucusu merhum matematik öğretmeni Mehmet Balcı, üniversitede düzenlenen törenle anıldı.Mehmet Balcı, "Eğitim bir toplumun en değerli yapı taşıdır" düşüncesinden yola çıkarak kurduğu İstanbul Rumeli Üniversitesinde, 'Çocuklarım' diye seslendiği öğrencileri tarafından anıldı. Öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı. Törene merhum Mehmet Balcı'nın 'Sadece eğitim veren değil üreten, dünyayı takip eden, yaşayan bir üniversite başarılı bireyler yetiştirir' söylemiyle başlandı.Balcı'nın hayatından kesitlerin anlatıldığı törende İstanbul Rumeli üniversitesinin Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanarak yayına alınan kısa film izlendi. Üniversitesinin Çatalca Bölgesindeki inşaatı süren yeni yerleşkesinde ise öğrenciler, hafta boyu merhum Mehmet Balcı'nın öğrencilerine bıraktığı en büyük eserlerinden biri olan, kendi elleriyle diktiği ağaçların bakımını yaptı.Öğrencilerine doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılayabilmek için 1986 yılında, inşaattan önce ağaç dikmeye başladığı ve geçen 30 sene içerisinde adeta bir ormana dönen Çatalca bölgesindeki yerleşkede hafta boyu süren ve 24 Kasım günü tamamlanan çalışmaların ardından öğrenciler ve akademisyenler merhum Mehmet Balcı'nın değerlerini sonsuza kadar yaşatacaklarını belirttiler. - İstanbul