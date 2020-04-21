Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN PEŞ PEŞE GEÇTİ

RUS Donanmasına ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' isimli denizaltısavar gemisi ve yine Rus Donanmasında keşif gemisi olarak görev yapan Ivan Khurs İstanbul Boğazı'ndan geçti.

21.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:29
RUS Donanmasına ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' isimli denizaltısavar gemisi ve yine Rus Donanmasında keşif gemisi olarak görev yapan Ivan Khurs İstanbul Boğazı'ndan geçti. Denizaltısavar gemisi Marmara Denizi'ne, keşif gemisi ise Karadeniz'e açıldı.
RUS DENİZALTISAVARI MARMARA DENİZİ'NE GEÇTİ
Karadeniz'den saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus Donanması'nın 626 borda numaralı denizaltısavar savaş gemisi Koramiral Kulakov'a boğazı geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü. Rus Donanmasında denizaltısavar olarak görev yapan savaş gemisi, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık 1 buçuk saatte tamamlayarak Marmara Denizine açıldı.
AKDENİZ'DEN DÖNEN KEŞİF GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' da, sabah saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi güvertesinde askerler bulunurken aynı saatlerde Marmara Denizine geçen Rus denizaltısavarının geçişine eşlik eden sahil güvenlik botlarının istihbarat gemisine eşlik etmediği görüldü. İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI’NDAN PEŞ PEŞE GEÇTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Marmara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul’da iki mahalle riskli alan ilan edildi Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çin’de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti Haberler
Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak Haberler
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç Haberler
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN PEŞ PEŞE GEÇTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:33: Adana'da soğan hasadı başladı - Haber 12:33: İmmün plazma bağışçılarına Kızılay'dan madalya - Haber 12:33: Fatih'te bir binada çökme meydana geldi - Haber 12:32: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber 12:32: Sağlıkta Kovid-19 engelleri "işaret dili" ile aşılıyor - Haber 12:29: Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı - Haber 10:45: Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 00:53: 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak - Haber 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber