İSTANBUL-RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ BASIN AÇIKLAMASINA POLİSTEN İZİN ÇIKMADI

Çerkes sürgününün 156. yıl dönümünde Rusya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Çoğulcu Demokrasi Partisi ve Çerkes Dernekleri Federasyonu'na izin verilmedi.

21.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:47
Çerkes sürgününün 156. yıl dönümünde Rusya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Çoğulcu Demokrasi Partisi ve Çerkes Dernekleri Federasyonu'na izin verilmedi. Grup üyeleri basın açıklaması yapmadan dağıldı.
Çoğulcu Demokrasi Partisi ve Çerkes Dernekleri Federasyonu üyelerinin Çerkes sürgününün 156. yılı nedeniyle Rusya Başkonsolosluğu önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi. Polis ekipleri tarafından Odakulede durdurulan grup üyelerine yolun karşısında otopark girişinde basın açıklamalarını yapabilecekleri iletildi.
"BU DURUMU PROTESTO EDİYORUZ"
Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok "Bugün buraya geldiğimizde emniyet yetkilileri tarafından basın açıklamasının konsolosluk önünde yapılamayacağı, Odakule otopark alanında yapabileceğimiz söylendi. Biz de bu durumu protesto ediyoruz. Basın açıklaması yapmıyoruz" dedi. İSTANBUL-RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ BASIN AÇIKLAMASINA POLİSTEN İZİN ÇIKMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Haberler››Güncel››İSTANBUL-RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ BASIN AÇIKLAMASINA POLİSTEN İZİN ÇIKMADI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:48: Trabzon'da asayiş uygulamaları - Haber 15:47: İmar sorununun çözülmediği gerekçesiyle mahalle yolunu bariyerle kapattı - Haber 15:46: Umman Sultanı, Körfez liderlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Haber 15:46: Pazarcılar, Gaziemir'deki tekstil pazarının açılmasını istiyor - Haber 15:45: Marmaris'te berberler denetlendi - Haber 15:28: Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor - Haber 15:25: Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak - Ekonomi 14:53: AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi - Haber 14:38: Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı - Magazin 12:05: Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz - Haber