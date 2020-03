İstanbul ? saadet öğretmenden 8 mart mesajı; iyiliği örgütlemeliyiz

? Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı (UCİM) Saadet Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadın mücadelesinin önemine vurgu yaparak, 'Doğduğumuz andan itibaren yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu hikayeleri birleştirip iyiliği örgütlemeliyiz' dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bahçeşehir Üniversitesi, '8 kadın 8 hikaye' isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Gazeteci Ece Üner, UCİM Başkanı Saadet Özkan, Program Sunucusu Burcu Esmersoy, Aka Dijital'in kurucusu Aslı Kızmaz ve Yazar Ece Zaim gibi isimler katılarak başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı. Türkiye, Saadet Özkan'ı 5 yıl önce İzmir Menderes'te 6 çocuğun istismar edilmesine karşı verdiği hukuk mücadelesiyle tanıdı. Kamuoyunda Saadet öğretmen olarak bilinen Özkan, mücadelesinden vazgeçmedi ve 3 yıl süren davada istismarcı öğretmen 82 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Çocuklara yönelik mücadelesini dava sonrasında sürdüren Özkan, 2017 yılında Saadet Özkan Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'ni (UCİM) kurdu. Üyeleri ağırlıklı olarak gençlerden oluşan UCİM, 3 yılda 54 ilde yapılandı.

'İYİLİĞİ ÖRGÜTLEMELİYİZ'

Saadet öğretmenin, etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Sancaklı köyündeki ilkokulun müdürünün öğrencilere yönelik gün yüzüne çıkardığı istismar olayını anlatması, öğrencileri ağlattı. Özkan, iyiliği örgütlemek gerektiğini vurguladı. Zaman zaman gözleri dolan ve sesi titreyerek konuşan Saadet öğretmeni, öğrenciler dakikalarca ayakta alkışladı.

'HEPİMİZİN İLHAM VEREN BİR HİKAYESİ VAR'

Kendi hikayesini anlatan Özkan, 8 Mart'a ilişkin açıklamalar da yaptı. Çocukların, masum olan canlıların ve kadınların mutlu olduğu bir dünya istediğini vurgulayan Özkan, 'Bunun için mücadele ediyoruz. Aslında hepimizin ilham veren bir hikayesi var. Doğduğumuz andan itibaren yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu hikayeleri birleştirip iyiliği örgütlemeyiz. 8 Mart emekçi kadınların verdiği mücadeleyle bugünlere yansımış bir gün. Çok güzel bir etkinlik oldu, iyi yüreklerimiz birbirine geçti. Bu sefer iyiler kazanacak' diye konuştu.

'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR YÜZDE 75 YAKININDAN GELİYOR'

Çocuklarda duygusal ve fiziksel bütün istismarların önüne geçmek gerektiğini vurgulayan Saadet öğretmen, 'Çocuğa cinsel istismar yüzde 75 yakınından geliyor. Çocuğun birebir birlikte olduğu, güvende olması gereken ortamdan geliyor. Çocuğu anne karından itibaren korumaya başlamalıyız. Çocuk koruma sisteminin harekete geçmesi gerekiyor' şeklinde konuştu.

'HER 5 ÇOCUKTAN 3'Ü İHMAL VE İSTİSMARA UĞRUYOR'

Sivil toplum kuruluşları olarak bu sorunları çözmeleri gerektiğini aktaran Özkan, 'Her birimiz sadece eleştiren olursak çözemeyiz. Her 5 çocuktan 3'ü ihmal ve istismara uğruyor, demek ki sorun büyük. Sorunu çözebilmek için hepimiz seferberlik mücadelesi başlatmalıyız. Çocukların bilinçlendirilmeli, yargıda ihtisaslaşma olmalı ve eğitim müfredatına çocuk haklarını, mahremiyeti eklemeliyiz. Kadın istihdamını artırmalıyız. Aynı işi yapan neden daha az alıyor. Kadınları işe alırken evliliğini, doğuracak çocuğunu düşünüp farklı alternatifler düşünüyoruz' dedi.

Kaynak: DHA