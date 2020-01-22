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İstanbul sabaha karşı buz tuttu

İstanbul genelinde sabahın ilk ışıklarında hissedilen hava sıcaklığının 0'ın altına inmesiyle araçların üstü buz tuttu.

22.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:47İstanbul sabaha karşı buz tuttu
genelinde sabahın ilk ışıklarında hissedilen hava sıcaklığının 0'ın altına inmesiyle araçların üstü buz tuttu. Beylikdüzü'nde bir araç buzlanan yolda kaza yaparken, metrobüs üst geçitleri de vatandaşların düşmemesi için tuzlandı.

Yetkililer tarafından il geneli için bu hafta soğuk ve zaman zaman sulu kar şeklinde yağışlı hava tahmini yapılmıştı. Sabaha karşı hissedilen hava sıcaklıkları 0 derecenin altına indi. Bazı yollar buz tutarken, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bir araç buzlanan yolda takla atarak kaza yaptı. Bazı araçların üstündeki su birikintilerinin ise buz tuttuğu görüldü. Belediye ekipleri metrobüs üst geçitlerinde ise vatandaşların düşmemesi için tuzlama çalışması yaptı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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