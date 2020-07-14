İSTANBUL Sabiha Gökçen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı fotoğraf sergisi açtı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf seçilerek yolcuların ziyaretine açılırken, sergi 15 Temmuz Çarşamba akşamına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı Sergi alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

'OLAYLAR SANKİ GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ'

Sergiyi gezen yolculardan Tahsin Özer, 'Görünce çok etkilendim. Olaylar sanki gözümün önüne geldi. Fotoğrafları görünce çok etkilendim. Allah bir daha böyle bir şeyi ülkemize, milletimize göstermesin.' dedi. Sergideki en çok etkilendiği fotoğrafı anlatan Özer, 'Vatandaşın yaralıyı sırtında taşıması beni çok etkiledi.' diye konuştu.

Yolcu Aysun Topçu ise, 'Sergi çok güzel. Çok duygulandırıyor insanı. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. İnşallah bir daha böyle huzurumuzu kaçırmalarına fırsat vermezler. Rabbim fırsat vermesin. Böyle şeyler nasıl anlatılır duygularla bilmiyorum.' şeklinde konuştu.