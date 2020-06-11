İSTANBUL Sabiha Gökçen'de termal kask

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında kasklı termal kamera uygulaması başladı.

11.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:32
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında kasklı termal kamera uygulaması başladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüsle mücadeleye karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Terminal binasına girişe konumlandıran termal kameraların yanı sıra kasklı termal kamera uygulaması da başladı. Güvenlik personelinin takmış olduğu kasklı termal kamerayla seyyar bir şekilde yolcuların vücut ısıları ölçülüyor. Vücut ısıları yüksek çıkan yolcular, sağlık görevlilerine yönlendiriliyor.
İSTANBUL Sabiha Gökçen’de termal kask

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Haberler››Güncel››İSTANBUL Sabiha Gökçen'de termal kask - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:40: Son dakika haberi! Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2) - Haber 18:40: Son dakika... Bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:40: yeğen boğuldu (3) - Haber 18:39: Balıkesir'de propolis üretimi artacak - Haber 18:39: Biga'da 3 inek yıldırım düşmesi sonucu öldü - Haber 17:26: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 17:13: Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 14:58: Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir - Ekonomi