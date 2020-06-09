İSTANBUL Sabiha Gökçen'de yolculara robotlu koronavirüs bilgilendirmesi

Sabiha Gökçen'de yolculara robotlu koronavirüs bilgilendirmesiİlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA)-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl hizmete giren 'Aerobot?, uçuşların yeniden başlaması ile yolcu bilgilendirme hizmetine başladı.

09.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:28
Sabiha Gökçen'de yolculara robotlu koronavirüs bilgilendirmesi
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl hizmete giren 'Aerobot?, uçuşların yeniden başlaması ile yolcu bilgilendirme hizmetine başladı. Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunan robota yolcular yoğun ilgi gösterdi.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında 'Aerobot' dönemi ikinci kez başladı. Geçtiğimiz yıl terminal içinde yolculara bilgilendirme yapmak amacıyla hizmete alınan Aerobot, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte koronavirüs hakkında uyarılarda bulunuyor. 1 Haziran'da uçuşların yeniden başlaması ile birlikte terminal içinde görevine yeniden başlayan Aerobot, İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde hem havalimanında koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri anlatıyor hem de uçuşlarla ilgili bilgi ve yönlendirmede bulunuyor.
Aerobot ayrıca çocukları eğlendirmek için çeşitli animasyonları da barındırıyor. Koronavirüs salgını sonrasında dünyada otomasyonda artış beklendiği için geliştirmeye açık bir platform olan Aerobot'un yeni yazılımlarla birçok alanda kullanılması öngörülüyor. Tek şarjla sekiz saat çalışabilen robotun boyu karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor. Aerobot ayrıca yolculara koronavirüse karşı uyarılarda da bulunuyor. Sesli ve gerektiğinde operatör müdahalesiyle de kontrol edilebilen Aerobot, havalimanına gelen yolcuların ilgisini çekiyor.
'GÜZEL OLMUŞ BEĞENDİK'
Robotla ilgilenen bir çocuk, 'Robotu güzel buldum. Ona sevdiğimi söyledim. Bana bagajlarla ilgili bir şeyler söyledi' dedi. Yolculardan Gülcan Öztürk, 'Güzel ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz konusunda aynı zamanda uyarıyor. Güzel olmuş beğendik. Nasılsın diye sordum o da cevap verdi.' şeklinde konuştu. İSTANBUL Sabiha Gökçen’de yolculara robotlu koronavirüs bilgilendirmesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabiha Gökçen, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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