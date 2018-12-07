İstanbul Sabiha Gökçen'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

Topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerle buluşturan ve iş birliği imkanı oluşturmak amacıyla düzenlenen "10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ve İZEV Vakfı marka danışmanı Hakan Kural ile İZEV'li gençler ödüllerini Türkiye Sosyal Sorumluluk Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Çelenk'in elinden aldılar.

Dedeman Otel'de 6 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen ödül töreni sonrası görüşlerini ifade eden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Türkiye'nin ilk "Engelsiz Havalimanı" unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak; böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Engelli insanlara yönelik negatif algıların dönüştürülerek zihinlerdeki duvarları yıkmanın hedeflendiği, "Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz" projesinin gücüne baştan beri inandık. Projemiz ile Türkiye'deki en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının, uluslararası bir jüri tarafından belirlendiği bu anlamlı ödüle layık görüldüğümüz için mutluluk duyuyoruz. Birleşmiş Milletler'in tüm dünyada hayata geçirdiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bünyesinde yer alan 10'uncu hedef olan, Eşitsizliğin Azaltılması kategorisinde bu ödülü almış olmak da ayrıca mutluluk verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan ödül töreni öncesinde Türkiye'de hayata geçirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri uygulamalarının yer aldığı KSS Pazaryeri Etkinliği de gerçekleştirildi. Etkinlikte yapılan sunumlarda Türkiye'nin öncü Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları sergilendi. Stant açan şirketler, birbirleriyle iletişime geçerek, fikir alışverişinde bulundu.