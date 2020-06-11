İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

11.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:54
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.
Sabah erken saatlerde havalimanına gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçülüp, pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçak kapılarına ulaştı. Yolcular, burada uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa bindirildi. Havalimanına bileti olmayan ve maske takmayan yolcular alınmadı.
Havalimanında yeniden başlayan ilk yurt dışı uçuşu AnadoluJet'in tarifeli seferiyle saat 08.40'ta Londra'ya gerçekleşti. Bu uçuşu 08.50 Amsterdam, 09.10 Düseldorf seferleri takip etti. AnadoluJet'in yurt dışı uçuş planlamaları kapsamında Berlin, Stuttgart, Frankfurt ve Münih'e de uçuşlar gerçekleştirilecek.
Bu seferlere, karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular alınabiliyor.
Tatil için Türkiye'ye geldikten sonra uçuşların iptal olmasıyla yaklaşık üç ay boyunca evine dönemeyen Selda Yılmaz, "11 Mart'ta bir haftalığına tatil için geldim. Sonra uçuşlar iptal olunca burada kaldım. Biletim dört kere iptal oldu. Bugün açılınca da artık gideyim istedim. Çocuğum orada eşim orada, evim orada." dedi.
Amsterdam'da yaşayan Neriman Avcı ise "Üç aydır Türkiye'deyim, koronavirüs dolayısıyla uzatıldı iznim, Allah nasip ederse şimdi gideceğiz. Oğlum Türkiye'de okuyor, onun için gelmiştim." ifadelerini kullandı.
Ailesini Almanya'nın Stuttgart kentine yolcu eden Metin Yalmaz da "Biz burada kalıyoruz da çocuklar orada bulunan kayınpederimin yanına gidecek. Devamlı oradayız, altı ayda bir gidip geliyoruz." diye konuştu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Sabiha Gökçen, İstanbul, Türkiye, Sabah, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Haberler››Güncel››İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:23: Çatak'ta işçilere yapılan terör saldırısı - Haber 10:21: Son dakika haberleri... Mobilya sektöründe düğün sezonu hareketliliği - Haber 10:21: Arslan: "Sendikal örgütlülüğün olduğu hiçbir yerde çocuk işçiliği olmaz" - Haber 10:21: Şarkışla'da çocuklarıyla kitap okuyan veliler ödüllendirildi - Haber 10:20: Van Kedisi Villası'nda yeni kurallarla açılış hazırlığı - Haber 10:11: Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı - Haber 09:49: 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı - Magazin 09:05: Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar - Haber 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber