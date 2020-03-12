İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı virüslere karşı dezenfekte edildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte edildi.
12.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:36
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte edildi.
Havalimanında yolcuların giriş yaptığı güvenlik noktalarından başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar olan bölgelerde, kontuarlarda ve bekleme alanlarında uluslararası standartlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti.
Dezenfekte işlemleri Sağlık Bakanlığı ruhsatlı solüsyonlar kullanılarak, uzmanlar tarafından el ULV cihazları ile (Ultra Low Volume - İnce püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sis üretir) yapıldı.
Ayrıca yine terminal binasında yolcuların yoğun kullandığı birçok alana sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında havalimanı personelinin eldiven ve maske takarak çalıştıkları görülürken, terminaldeki dezenfeksiyon işlemlerinin kısa aralıklar ve periyotlarla devam edeceği belirtildi.
Havalimanında yolcuların giriş yaptığı güvenlik noktalarından başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar olan bölgelerde, kontuarlarda ve bekleme alanlarında uluslararası standartlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti.
Dezenfekte işlemleri Sağlık Bakanlığı ruhsatlı solüsyonlar kullanılarak, uzmanlar tarafından el ULV cihazları ile (Ultra Low Volume - İnce püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sis üretir) yapıldı.
Ayrıca yine terminal binasında yolcuların yoğun kullandığı birçok alana sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında havalimanı personelinin eldiven ve maske takarak çalıştıkları görülürken, terminaldeki dezenfeksiyon işlemlerinin kısa aralıklar ve periyotlarla devam edeceği belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla