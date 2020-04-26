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İSTANBUL-Sağlık çalışanları belediyenin tahsis ettiği araçlarla evlerine ulaştırılıyor

Sağlık çalışanları belediyenin tahsis ettiği araçlarla evlerine ulaştırılıyorOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA)-Sultangazi Belediyesi ilçede bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine servis tahsis ederek ulaşımlarını üstlendi.

26.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:33
Sağlık çalışanları belediyenin tahsis ettiği araçlarla evlerine ulaştırılıyor
Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi ilçede bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine servis tahsis ederek ulaşımlarını üstlendi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Ancak çalışmak zorunda olan mesleklerin başında yer alan hastane personelleri de bu yasakla birlikte ulaşım sorunu çekiyor. Sultangazi Belediyesi, ilçede bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine servis araçları tahsis ederek ulaşımlarını üstlendi. Sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı servis araçlarının kendilerine tahsis edilmesi, sağlık personelleri tarafından olumlu karşılandı.
AYHAN : 'BÖYLE DEVAM ETMESİNİ UMUYORUZ'
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerinden Gürhan Fikret Ayhan, Sultangazi Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlar sayesinde sokağa çıkma yasağıyla birlikte ulaşım sorunu yaşamadıklarını söyledi. Evlerine rahatlıkla gidip geldiklerini de belirten Ayhan, 'Sultangazi Belediyesi sağ olsun böyle bir düzenleme yaptı. Bizler evlerimize çok rahat gidip geliyoruz. Çok memnunuz, böyle devam etmesini umuyoruz. Bizleri sağ salim evlerimize bırakıyorlar. Bizlerde rahatlıkla evlerimize gidip geliyoruz' diye konuştu.
AKSU : 'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI EVLERİNE EN İYİ ŞEKİLDE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Servis şoförü Emre Aksu, sağlık personellerinin evlerine ulaştırılmasında aldıkları önlemleri aktardı. Kendilerini korumak içinde tedbirler aldıklarını belirten Aksu, 'Sultangazi Belediyesi şoförleri olarak bizler sağlık personellerimizin evlerine en iyi şekilde ulaşabilmeleri için hizmet vermekteyiz. Öncelikle kendimizi tulum, eldiven ve maske gibi önlemlerimizi alarak; sağlık çalışanlarımızı dezenfekte edilmiş araçlarımızla evlerine ulaştırıyoruz. Biz kendi önlemimizi tulum, eldiven ve maske giyerek alıyoruz. Her gidiş gelişimizde araçlarımızı dezenfekte ederek kendi önlemimizi almaya çalışıyoruz. Yolcularımızı birer koltuk mesafe bırakarak ve kendi arkamızda ki koltukları boş bırakarak sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu. İSTANBUL-Sağlık çalışanları belediyenin tahsis ettiği araçlarla evlerine ulaştırılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Aksu, DHA, Güncel , Haber
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