İstanbul Sağlık İçin Koşacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 40. İstanbul Maratonu bugün 'Sağlık için koş' temasıyla yapılacak. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, 42,195 k, 15k ve 10k çipli koşular, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 30 bin sporcunun çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor. Maratonda ise 55 elit atlet koşacak.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. 42,195 kilometrelik maratonun startı 09.00'da, 15k'nın 09.15'te, 10k'nın ise 09.30'da startı verilecek, 09.45'te ise Halk Koşusu başlayacak. Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak. Yarışta zaman ölçümlerini Spor İstanbul ekipleri gerçekleştirecek. Maratonda ayrıca koşacak elit atletlerin her kilometrede geçiş sürelerini gösteren mobil tavşan atlet uygulaması kullanılacak.