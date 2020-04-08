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İstanbul Sağlık Müdürlüğünden online ruhsal destek programı

İstanbul Sağlık Müdürlüğünce, içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde oluşabilecek ruhsal sıkıntı ve problemlerin çözümü için ruhsal destek programı geliştirildi.

08.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:22
İstanbul Sağlık Müdürlüğünden online ruhsal destek programı
İstanbul Sağlık Müdürlüğünce, içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde oluşabilecek ruhsal sıkıntı ve problemlerin çözümü için ruhsal destek programı geliştirildi.
Müdürlüğün internet sitesinden yapılan duyuruda, "Korona Virüs Online Destek Ruhsal Destek Programı"na (KORDEP) mesai saatlerinde "0850 305 00 34" numaralı telefondan ulaşılabilineceği belirtildi.
Duyuruda, "Vatandaşlarımızın 'evinde kal' çağrılarıyla dışarı çıkmasının istenmediği ve evde izolasyonun sıkıntılar doğurabileceği pandemi sürecinde, ruhsal sıkıntı yaşayıp destek ihtiyacı yaşayanlar için KORDEP büyük bir imkan olacaktır. KORDEP'in hazırlanmasına İstanbul Mazhar Osman ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastaneleri yanında, ruh sağlığı alanında hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu da destek vermiştir." denildi.
Vatandaşların "0850 305 00 34" numaralı KORDEP hattını aramalarıyla başlayacak sürecin ilk karşılama sonrası oluşturulan program çerçevesinde ihtiyaca yönelik konunun uzmanlarına yönlendirmeyle gerçekleştirileceği aktarılan duyuruda, gerektiğinde web üzerinden online terapi hizmetinin de verileceği bildirildi.
Duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Kısa sürede konunun uzmanlarınca hazırlanan ve online eğitimleri tamamlanan KORDEP, büyük bir ihtiyaca cevap vereceği gibi virüsün yayılmasını da engellemiş olacaktır. Çağrılar başlangıçta 4 merkezde 10 hat üzerinden karşılanacak, ihtiyaç durumuna göre çağrı merkezleri ve hatlar artırılacaktır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, böylelikle her aşamada ve her yönüyle virüsle mücadelesini sürdürüp, vatandaşlarımızın ruh sağlığının korunması ve sağlığa ulaşım için büyük bir online program başlatmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul Sağlık Müdürlüğünden online ruhsal destek programı - Haberler

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